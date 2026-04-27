Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2027 года пройдет в Турции Знамя Европейской федерации тяжелой атлетики было передано президенту Федерации тяжелой атлетики Турции Талату Унлю

Турция примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2027 года. Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики Турции.

Как говорится в заявлении федерации, церемония закрытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди взрослых, завершившегося в грузинском Батуми, стала символическим моментом передачи права на проведение следующего турнира.

В ходе церемонии знамя Европейской федерации тяжелой атлетики было передано президенту Федерации тяжелой атлетики Турции Талату Унлю.

Таким образом, проведение чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2027 года в Турции было официально подтверждено.

Талат Унлю, слова которого приводятся в заявлении, подчеркнул, что Турция обладает большим опытом в организации международных спортивных мероприятий.

По его словам, страна намерена провести чемпионат Европы 2027 года на самом высоком уровне.

«Мы будем тщательно готовиться к турниру. Благодаря современным спортивным объектам, организационным возможностям и опытным специалистам мы хотим провести один из лучших чемпионатов Европы. Благодарю министра спорта Османа Ашкына Бака, заместителя министра Хамзу Ерликая и гендиректора по спорту Вели Озана Чакыра, которые внесли большой вклад в получение Турцией права на проведение турнира. Мы хотим организовать чемпионат, где спортсмены смогут выступать в лучших условиях, а зрители получат незабываемые впечатления. Турция готова к этому», - заявил Унлю.