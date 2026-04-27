Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2027 года пройдет в Турции

Fatih Gazioğlu, Marina Mussa
27 Апрель 2026•Обновить: 27 Апрель 2026
Турция примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2027 года. Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики Турции.
Как говорится в заявлении федерации, церемония закрытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди взрослых, завершившегося в грузинском Батуми, стала символическим моментом передачи права на проведение следующего турнира.
В ходе церемонии знамя Европейской федерации тяжелой атлетики было передано президенту Федерации тяжелой атлетики Турции Талату Унлю.
Таким образом, проведение чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2027 года в Турции было официально подтверждено.
Талат Унлю, слова которого приводятся в заявлении, подчеркнул, что Турция обладает большим опытом в организации международных спортивных мероприятий.
По его словам, страна намерена провести чемпионат Европы 2027 года на самом высоком уровне.
«Мы будем тщательно готовиться к турниру. Благодаря современным спортивным объектам, организационным возможностям и опытным специалистам мы хотим провести один из лучших чемпионатов Европы. Благодарю министра спорта Османа Ашкына Бака, заместителя министра Хамзу Ерликая и гендиректора по спорту Вели Озана Чакыра, которые внесли большой вклад в получение Турцией права на проведение турнира. Мы хотим организовать чемпионат, где спортсмены смогут выступать в лучших условиях, а зрители получат незабываемые впечатления. Турция готова к этому», - заявил Унлю.