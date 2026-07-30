Чемпионат Европы по водным видам спорта стартует во Франции На соревнованиях Турцию представят 26 спортсменов

Чемпионат Европы по водным видам спорта стартует в четверг во Франции. В соревнованиях примут участие 26 спортсменов сборной Турции.

Как сообщили в Федерации плавания Турции, турнир пройдет в столице Франции, Париже. Турецкие спортсмены выступят в соревнованиях по плаванию, артистическому плаванию, прыжкам в воду, плаванию на открытой воде и параплаванию.

Чемпионат Европы завершится 16 августа.

В состав сборной Турции вошли Белиссима Айдын и Эдже Шевваль Эрзинджан в прыжках в воду, Эдже Юнгер, Селин Хюрмерич, Айча Бору, Эсманур Йирмибеш, Дефне Гюмюш, Нефисе Наз Пынар, Ида Дограян, Эдже Доганйылдыз, Баде Хаджерьян и Дефне Дюндар в артистическом плавании, Догукан Улач, Эмир Батур Албайрак, Мухаммед Явуз Селим Огуз, Су Инал, Туна Эрдоган и Гекче Озтюрк в плавании на открытой воде, Дорук Йогуртджуоглу, Керем Ильем, Ахмет Мете Бойлу, Берке Сака, Нусрат Аллахверди, Мехмет Эге Кочак и Тайлан Уйгур в плавании, а также Дефне Курт в параплавании.