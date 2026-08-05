По данным полиции, игра проходила в условиях сильного дождя и порывистого ветра

Футболист погиб в результате удара молнии по полю во время матча в Таиланде По данным полиции, игра проходила в условиях сильного дождя и порывистого ветра

В результате удара молнии в футбольном поле в провинции Наратхиват на юго-западе Таиланда погиб один игрок.

По данным телеканала Thai PBS, в районе Сунгай-Колок провинции на стадионе «Сантипхап» проходил полуфинальный матч турнира «Кубок Голок FA 2026».

В добавленное время матча молния ударила в центральную часть поля, и несколько футболистов упали на землю. Первая помощь игрокам была оказана прибывшими на поле медиками.

В результате инцидента погиб игрок клуба FC Yala, гражданин Таиланда Софван Аваэ (Sofwan Awae), еще 9 футболистов доставили в больницу.

Руководство «Яла FC» опубликовало заявление с соболезнованиями в связи с гибелью Аваэ.

Начальник полиции Сунгай-Колок Тхун Сирикунт сообщил, что матч проходил в условиях сильного дождя и порывистого ветра.

По факту происшествия начато расследование.