Футболист погиб в результате удара молнии по полю во время матча в Таиланде

Ahmet Furkan Mercan, Ulviyya Amoyeva
05 Августа 2026•Обновить: 05 Августа 2026
В результате удара молнии в футбольном поле в провинции Наратхиват на юго-западе Таиланда погиб один игрок.
По данным телеканала Thai PBS, в районе Сунгай-Колок провинции на стадионе «Сантипхап» проходил полуфинальный матч турнира «Кубок Голок FA 2026».
В добавленное время матча молния ударила в центральную часть поля, и несколько футболистов упали на землю. Первая помощь игрокам была оказана прибывшими на поле медиками.
В результате инцидента погиб игрок клуба FC Yala, гражданин Таиланда Софван Аваэ (Sofwan Awae), еще 9 футболистов доставили в больницу.
Руководство «Яла FC» опубликовало заявление с соболезнованиями в связи с гибелью Аваэ.
Начальник полиции Сунгай-Колок Тхун Сирикунт сообщил, что матч проходил в условиях сильного дождя и порывистого ветра.
По факту происшествия начато расследование.