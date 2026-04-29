ФИФА увеличила призовой фонд ЧМ-2026 до $871 млн

Fatih Erel, Elmira Ekberova
29 Апрель 2026•Обновить: 29 Апрель 2026
ФИФА объявила, что странам-участницам чемпионата мира по футболу 2026 года будет распределено 871 млн долларов.
Согласно заявлению организации, Совет ФИФА собрался в канадском Ванкувере — одном из городов-хозяев турнира 2026 года.
Совет утвердил увеличение призового фонда, который будет распределен между 48 командами-участницами турнира, на 15 процентов — до общего объема в 871 млн долларов.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике в период с 11 июня по 19 июля.