В организации подчеркнули, что исключительное право принимать решения о выдаче виз принадлежит принимающему государству

ФИФА: Сомалийский арбитр, которому отказали во въезде в США, не сможет работать на ЧМ-2026 В организации подчеркнули, что исключительное право принимать решения о выдаче виз принадлежит принимающему государству

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что сомалийский арбитр Омар Абдулкадир Артан, которому было отказано во въезде в США, не сможет работать на матчах чемпионата мира по футболу 2026 года.

В заявлении ФИФА отмечается, что изменить ситуацию с 34-летним судьей невозможно.

«ФИФА не участвует в иммиграционных процедурах страны-хозяйки турнира, включая рассмотрение визовых вопросов, и была уведомлена властями о том, что положение господина Артана в настоящее время пересматриваться не будет», — говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что исключительное право принимать решения о выдаче виз принадлежит принимающему государству.

«Как и в случае с предыдущими турнирами ФИФА, именно правительство страны-хозяйки в конечном итоге решает, кто получит визу и кому будет разрешен въезд на территорию страны», — отметили в федерации.