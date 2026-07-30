УЕФА, КОНКАКАФ, а также европейские лиги — английская Премьер-лига, испанская Ла Лига и итальянская Серия А — резко отреагировали на этот план

ФИФА поддерживает план распределения доходов от Чемпионата мира между инвесторами УЕФА, КОНКАКАФ, а также европейские лиги — английская Премьер-лига, испанская Ла Лига и итальянская Серия А — резко отреагировали на этот план

Международная федерация футбола (ФИФА) распространила заявление в поддержку плана по распределению коммерческих прав на чемпионат мира в рамках новой структуры, в которой также будут участвовать инвесторы.

В заявлении ФИФА отмечается, что в ближайшее время данное предложение будет обсуждено с 211 федерациями-членами и Советом ФИФА.

Проект, который будет реализован под названием «FIFA Forward Enterprise (FFE)», отвечает интересам каждой членской организации, говорится: «В соответствии с демократическими принципами план будет реализован только в том случае, если его поддержит большинство членских федераций и Совет ФИФА одобрит необходимые нормативные изменения».

В заявлении также сообщается, что FFE будет функционировать в качестве дочерней компании, полностью принадлежащей ФИФА и контролируемой ею, которая объединит под одной крышей коммерческие права ФИФА и операционную деятельность турниров.

ФИФА, сообщившая о сотрудничестве с американским инвестиционным банком J.P. Morgan, объявила, что согласно стандартному анализу оценки, проведенному этой организацией, стоимость собственного капитала FFE была определена в размере 20 миллиардов долларов.

«Исходя из первоначальной оценки в 20 миллиардов долларов, FFE намерена привлечь стартовый капитал в размере до 4,2 миллиарда долларов путем продажи миноритарных акций, не дающих права контроля, долгосрочным инвесторам», - говорится в сообщении.

ФИФА подчеркнула, что инвесторы будут выступать исключительно в качестве миноритарных акционеров и долгосрочных партнеров и не будут обладать правами контроля над управлением проектом.

План президента ФИФА

План Инфантино приведет к созданию новой компании, которая будет контролировать главные турниры ФИФА среди мужчин и женщин — Чемпионат мира и Клубный чемпионат мира.

Согласно сообщению британского издания The Times, Инфантино дал 211 федерациям-членам срок до 19 сентября для одобрения плана по продаже долей в Чемпионате мира.

В случае принятия предложения каждой федерации будет предоставлена поддержка в размере до 40 миллионов долларов, а в случае отклонения — 10 миллионов долларов.

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ), а также европейские лиги — английская Премьер-лига, испанская Ла Лига и итальянская Серия А — резко отреагировали на этот план.