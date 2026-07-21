Дисциплинарный комитет назначил прокурора по вопросам дисциплины и этики для проверки возможных нарушений после матча Испания — Аргентина

ФИФА начала дисциплинарное расследование после инцидентов по окончании финала чемпионата мира Дисциплинарный комитет назначил прокурора по вопросам дисциплины и этики для проверки возможных нарушений после матча Испания — Аргентина

Международная федерация футбола (ФИФА) начала дисциплинарное расследование в связи с инцидентами, произошедшими после финального матча чемпионата мира.

«После рассмотрения официальных отчетов о финальном матче чемпионата мира ФИФА между сборными Испании и Аргентины, а также в соответствии со статьей 36 Дисциплинарного кодекса ФИФА, Дисциплинарный комитет назначил прокурора по вопросам дисциплины и этики для расследования возможных нарушений правил, связанных с событиями, произошедшими после окончания матча», - говорится в заявлении федерации.

После финальной встречи, состоявшейся на стадионе New York New Jersey Stadium в Нью-Йорке, где сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0 и завоевала титул чемпионов мира, на поле возникла напряженная ситуация, переросшая в массовую потасовку.