Фанаты PSG устроили беспорядки в Париже после выхода в финал Лиги чемпионов: 127 задержанных В ходе ночных празднований в столице Франции произошли столкновения с полицией

В Париже после выхода «Пари Сен-Жермен» (PSG) в финал Лиги чемпионов УЕФА произошли столкновения между болельщиками и полицией, в результате которых были задержаны 127 человек.

После того как PSG накануне вечером в Германии сыграл с мюнхенской «Баварией» и по итогам противостояния вышел в финал Лиги чемпионов, в столице Франции Париже начались массовые ночные празднования.

Болельщики отмечали событие в различных районах города, включая территорию вокруг стадиона Parc des Princes.

Во время празднований у стадиона часть фанатов бросала в полицию пиротехнику, на что правоохранители ответили применением слезоточивого газа для прекращения беспорядков. Также сообщается о поджогах мусорных контейнеров и нарушении движения транспорта из-за перемещения больших групп людей по проезжей части.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в эфире совместной программы телеканала CNews и радио Europe 1 резко осудил произошедшее.

Он заявил, что «сотни людей пытались нападать на полицейских и грабить магазины», а также сообщил, что в результате беспорядков пострадали 34 человека, включая 23 сотрудников полиции. По его словам, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Нуньес также подтвердил, что в общей сложности были задержаны 127 человек.

PSG в полуфинале Лиги чемпионов сыграл вничью 1:1 в ответном матче с «Баварией», что позволило клубу выйти в финал турнира, где он встретится с лондонским «Арсеналом».