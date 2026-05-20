Эксперты отмечают, что за международными успехами узбекских спортсменов в последние годы стоят государственная спортивная политика и долгосрочное планирование

Узбекистан продолжает укреплять позиции в международном спорте Эксперты отмечают, что за международными успехами узбекских спортсменов в последние годы стоят государственная спортивная политика и долгосрочное планирование

Узбекистан, который в последние годы начал получать отдачу от инвестиций в спорт, все заметнее заявляет о себе на международной арене благодаря успехам в различных дисциплинах от Олимпийских игр и футбола до бокса и шахмат.

Центральноазиатская страна с населением около 38 млн человек в последнее время добилась заметных спортивных успехов благодаря государственным программам поддержки молодых спортсменов, вложениям в инфраструктуру и вниманию к международным соревнованиям.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Узбекистан был представлен 90 спортсменами и показал лучший результат в своей истории. Завоевав 13 медалей, в том числе 8 золотых, страна заняла 13-е место в общекомандном медальном зачете и поднялась на 19 позиций по сравнению с Олимпиадой в Токио.

На этих Играх трое узбекских спортсменов во второй раз стали олимпийскими чемпионами. В боксе представители Узбекистана завоевали 5 золотых медалей, став самой успешной командой Парижской Олимпиады в этой дисциплине. Узбекские боксеры Баходир Жалолов и Хасанбой Дусматов второй раз подряд выиграли олимпийское золото, а тхэквондист Улугбек Рашитов также вошел в число спортсменов, завоевавших вторую подряд золотую олимпийскую медаль.

Фото : Bahtiyar Abdülkerimov/AA

Узбекистан впервые сыграет в финальной части чемпионата мира

Исторического успеха Узбекистан добился и в футболе. Национальная сборная впервые завоевала право выступить на чемпионате мира по футболу 2026 года, вписав новую страницу в историю спорта страны.

Заняв второе место в группе A третьего раунда азиатской квалификации, Узбекистан впервые получил возможность сыграть на главном футбольном турнире планеты.

Сборная Узбекистана, впервые принявшая участие в официальном турнире в 1994 году, смогла выйти в финальную часть чемпионата мира с восьмой попытки за 31 год выступлений в отборочных циклах.

Успех национальной команды был с большим воодушевлением встречен по всей стране. Президент Шавкат Мирзиёев наградил тренерский штаб и футболистов государственными наградами.

В последние годы в Узбекистане заметно увеличились инвестиции в подготовку молодых футболистов. Особое внимание привлекают инфраструктурные проекты и успехи молодежных сборных.

Молодежная сборная Узбекистана в 2024 году впервые завоевала право выступить на Олимпийских играх, а сборная до 17 лет в прошлом году стала победителем Кубка Азии, проходившего в Саудовской Аравии.

Узбекистан стал одной из восходящих сил мировых шахмат

В последние годы Узбекистан входит и в число наиболее быстро прогрессирующих стран в шахматах. Успехи узбекских гроссмейстеров на международных турнирах все чаще привлекают внимание спортивной общественности.

Сборная Узбекистана по шахматам стала чемпионом Всемирной шахматной олимпиады 2022 года, завершив турнир без поражений.

Узбекские гроссмейстеры в последние годы добились значимых результатов на международной арене и заняли прочное место в мировых шахматах. Родившийся в 2004 году Нодирбек Абдусатторов в 2021 году стал чемпионом мира по быстрым шахматам, завоевав звание самого молодого чемпиона мира в истории.

Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров, родившийся в 2005 году, в 2025 году выиграл Кубок мира и стал самым молодым чемпионом в истории турнира. Синдаров также добился крупного успеха, победив в Турнире претендентов 2026 года.

На Турнире претендентов Синдаров установил рекорд по набранным очкам и обеспечил себе первое место за тур до завершения соревнований. Благодаря этому он получил право сыграть с действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу в матче за звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет в этом году.

В основе успехов - государственная спортивная политика

Эксперты отмечают, что за международными успехами узбекских спортсменов в последние годы - от Олимпийских игр и футбола до бокса и шахмат стоят государственная спортивная политика, институциональная инфраструктура и долгосрочное планирование.

Узбекский спортивный обозреватель Айбек Юнусов в беседе с «Анадолу» заявил, что важную роль в этих достижениях сыграли внимание правительства к спорту, финансовые ресурсы, направленные на инфраструктуру, а также рост престижа спорта в обществе.

Юнусов отметил, что в стране очень высока доля молодого населения. По его словам, благодаря государственным спортивным школам детей выявляют в раннем возрасте и направляют в подходящие дисциплины, а во многих видах спорта действуют системные программы отбора.

Напомнив, что узбекский футбол на протяжении многих лет, несмотря на большой потенциал, не мог пробиться на чемпионат мира, Юнусов подчеркнул, что в последнее время начали приносить результаты футбольные академии, привлечение иностранных тренеров и проекты молодежных сборных.

По его словам, успехи молодежных сборных в Азии заложили основу для исторического выхода национальной команды на чемпионат мира по футболу 2026 года.

«Узбекистан благодаря сильной спортивной политике, упорству и продуманной стратегии вписал свое имя в историю футбола золотыми буквами», - сказал Юнусов.

Спортивный обозреватель Рустам Сулаймонов также отметил, что в спортивных школах страны существует сильная тренерская и образовательная традиция. По его словам, особенно в боксе, борьбе, тяжелой атлетике и шахматах традиционные методики подготовки сочетаются с современными системами.

Сулаймонов подчеркнул, что такой подход позволяет воспитывать дисциплинированных и технически сильных спортсменов, а во многих видах спорта уже сформирована институциональная инфраструктура.

По его словам, в боксе, который в Узбекистане фактически стал национальным видом спорта, на областном и районном уровнях действует большое число региональных спортивных школ. Национальные чемпионаты и международные тренировочные сборы обеспечивают постоянный приток новых талантов.

Сулаймонов отметил, что шахматы в стране рассматриваются не только как вид спорта, но и как образовательный инструмент. В школах расширяется преподавание шахмат, а по всей стране открыто множество шахматных школ.

По его словам, правительство придает большое значение развитию шахмат и оказывает спортсменам серьезную материальную поддержку.

«Благодаря этой поддержке такие молодые гроссмейстеры, как Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров, превратили Узбекистан в один из важных центров мировых шахмат», - сказал Сулаймонов.

Он подчеркнул, что престиж спорта в обществе и государственная поддержка успешных спортсменов сыграли важную роль в спортивном подъеме Узбекистана.

«Успех Узбекистана объясняется не только индивидуальными талантами. Он стал результатом сочетания государственной политики, инвестиций в инфраструктуру, молодого населения, дисциплинированной системы подготовки и долгосрочного планирования», - заключил Сулаймонов.