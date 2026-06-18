Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро заявил, что матч против Колумбии 18 июня станет первым шагом команды на чемпионате мира

Узбекистан впервые сыграет на чемпионате мира: команда Каннаваро начнет исторический путь матчем с Колумбией Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро заявил, что матч против Колумбии 18 июня станет первым шагом команды на чемпионате мира

Сборная Узбекистана 18 июня в 07:00 по ташкентскому времени проведет первый матч в истории чемпионатов мира. Команда Фабио Каннаваро встретится с Колумбией на стадионе Mexico City Stadium в Мексике, говорится в публикации Федерации футбола Узбекистана в соцсетях.

Для узбекского футбола это будет дебют на главном международном турнире. Узбекистан впервые вышел в финальную часть чемпионата мира после семи неудачных квалификационных кампаний. Путевку на турнир сборная оформила в июне 2025 года после нулевой ничьей с ОАЭ в Абу-Даби. Таким образом, Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, которая получила право играть на самом престижном футбольном турнире планеты.

В разные годы национальная команда была близка к выходу на чемпионат мира, но останавливалась на решающих стадиях отбора. Особенно болезненными стали неудачи в квалификациях к чемпионатам мира 2006 и 2014 годов, когда Узбекистан уступал на финальных этапах борьбы за путевку.

Футбол занимает заметное место в спортивной жизни Узбекистана. За годы независимости в стране выросло несколько поколений игроков, для которых выход на чемпионат мира оставался главной целью. Среди наиболее известных представителей узбекского футбола прошлых лет - Сервер Джепаров, Одил Ахмедов и Игнатий Нестеров. Они долгое время были ключевыми фигурами сборной, однако так и не сыграли на мировом первенстве.

Отдельное место в этой истории занимает Тимур Кападзе. В прошлом он сам выступал за сборную Узбекистана, а затем в качестве главного тренера привел национальную команду к первой в истории путевке на чемпионат мира. Перед турниром сборную возглавил итальянский специалист Фабио Каннаваро, а Кападзе вошел в тренерский штаб.

Нынешняя команда стала символом нового этапа в развитии узбекского футбола. В составе сборной особое внимание привлекают защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов, нападающий турецкого клуба «Стамбул Башакшехир» капитан Элдор Шомуродов, а также Аббосбек Файзуллаев, чья игра в отборочном цикле стала важной частью успеха команды.

Внимание к сборной Узбекистана усилил и «Манчестер Сити». Английский клуб, за который выступает Хусанов, опубликовал пост в поддержку защитника перед игрой с Колумбией.

«Исторический день для Узбекистана! Желаем удачи Абдукодиру Хусанову, который представляет свою страну в ее первом в истории матче чемпионата мира против Колумбии», - написал клуб.

Первым соперником Узбекистана станет Колумбия - команда с опытом выступлений на чемпионатах мира и сильной футбольной школой. Для дебютанта турнира эта игра станет серьезной проверкой уже на старте группового этапа.

На чемпионате мира 2026 года Узбекистан выступает в группе K. Соперниками команды стали Колумбия, Португалия и ДР Конго. После стартового матча сборная 23 июня сыграет с Португалией в Хьюстоне, а 27 июня встретится с ДР Конго в Атланте.

Сборную возглавляет чемпион мира 2006 года Фабио Каннаваро

К первому матчу на чемпионате мира Узбекистан готовит Фабио Каннаваро. Итальянец как игрок выигрывал чемпионат мира 2006 года в составе сборной Италии, а теперь будет руководить командой, которая впервые сыграет на турнире.

Перед игрой с Колумбией Каннаваро обратился к команде и болельщикам в соцсети Instagram. Тренер отметил, что для Узбекистана наступил особенный момент.

«Мы впервые участвуем в чемпионате мира, и у нас большое сердце», - написал Каннаваро.

По его словам, команда каждый день готовилась к дебюту и хочет достойно представить страну на турнире.

«Мы готовились к этому моменту каждый день, к первому матчу чемпионата мира в нашей истории. Мы много работали, никогда не сдерживали себя, потому что хотим, чтобы Узбекистан и его невероятный народ гордились нами», - отметил главный тренер.

Каннаваро также призвал футболистов сохранять концентрацию и веру в свои силы.

«Мы хотим мечтать все вместе, зная, что в магии чемпионата мира может произойти много прекрасного. Мы должны верить, не терять концентрацию и отдать все силы. Завтра в Мехико матч против Колумбии станет первым шагом. Давайте насладимся этим», - написал он.

В завершение обращения тренер подчеркнул единство команды.

«Мы готовы. Мы гордимся. Мы - Узбекистан», - добавил Каннаваро.

Мирзиеев назвал футболистов героями своего времени

Масштаб события отметил и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Как сообщила пресс-служба главы государства в Telegram-канале, накануне чемпионата мира он встретился с национальной сборной и поздравил команду с выходом на турнир.

«Мы вместе со всем нашим народом, футбольными болельщиками ждали этих дней 34 года. В этом смысле наших футболистов по праву можно назвать героями нашего времени, открывшими новую страницу в истории Узбекистана», - заявил Мирзиеев.

Глава государства отметил, что игроки выходили на каждый матч с высокой подготовкой, ответственностью и патриотизмом.

«Честно говоря, в день, когда была завоевана путевка на мундиаль, мне не спалось. Как и все наши соотечественники, я радовался от всей души, праздновал», - сказал президент.

Первый матч против Колумбии станет для сборной Узбекистана началом дебютного выступления на чемпионате мира. Для команды Каннаваро это возможность проверить себя на новом уровне, а для узбекского футбола - переход от многолетнего ожидания к участию в главном турнире.