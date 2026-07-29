ФИФА должна перестать использовать футбол как инструмент для обогащения себя и своего окружения - говорится в заявлении УЕФА

УЕФА резко отреагировала на давление ФИФА на футбольные федерации ФИФА должна перестать использовать футбол как инструмент для обогащения себя и своего окружения - говорится в заявлении УЕФА

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) резко отреагировал на давление, которое президент ФИФА Джанни Инфантино оказывает на федерации в связи с «планом продажи Чемпионата мира частным инвесторам».

В заявлении УЕФА отмечается, что, по имеющейся информации, ФИФА установила федерациям крайний срок, в течение которого они должны поддержать предложения организации, в противном случае предложение о единовременной выплате будет отозвано.

«Переговоры, которые мы провели со многими заинтересованными сторонами в мире футбола, показывают, что этот план ФИФА встречает серьёзное и растущее противодействие. ФИФА должна перестать использовать футбол как инструмент для обогащения себя и своего окружения. Развивать этот вид спорта можно правильным образом. Теперь приоритетом должны стать федерации, клубы, лиги, футболисты и болельщики», - говорится в заявлении УЕФА.

План Инфантино

План действующего президента ФИФА предусматривает создание новой компании, которая будет контролировать проведение главных мировых футбольных турниров среди мужчин и женщин — Чемпионата мира и Клубного чемпионата мира.

Согласно сообщению британского издания The Times, Инфантино дал 211 федерациям-членам срок до 19 сентября для одобрения плана по продаже долей в Чемпионате мира.

В случае принятия предложения каждой федерации будет предоставлена поддержка в размере до 40 миллионов долларов, а в случае отклонения — 10 миллионов долларов.