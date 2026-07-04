Хозяева поля завершили матч победой со счётом 94:87, обеспечив себе место в полуфинале.где сыграют с Сербией

Турция обыграла Францию и вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу среди юношей до 17 лет Хозяева поля завершили матч победой со счётом 94:87, обеспечив себе место в полуфинале.где сыграют с Сербией

Сборная Турции, выступающая в качестве хозяйки турнира, в пятницу, 3 июля сумела отыграть отставание в концовке матча и обыграла Францию со счётом 94:87, выйдя в полуфинал чемпионата мира по баскетболу среди юношей до 17 лет под эгидой ФИБА.

Благодаря этой победе сборная Турции в субботу, 4 июля сыграет в полуфинале против Сербии.

В матче, прошедшем в Центре развития баскетбола «Turkcell» в Стамбуле, Франция с трудом выиграла первую четверть со счётом 24:21.

Благодаря усилиям Дариуса Карутасу и Омера Кутлуая, набравших во второй четверти в сумме 18 очков, сборная Турции перехватила инициативу и к 16-й минуте матча вышла вперед с перевесом в шесть очков — 41:35. Однако сборная Франции вернула себе преимущество, забросив мяч за две секунды до перерыва, и ушла на перерыв, ведя со счётом 46:45.

К концу третьей четверти Франция удерживала небольшое преимущество — 70:68, после чего матч перешёл в драматическую концовку.

Несмотря на отставание в шесть очков на 37-й минуте, сборная Турции совершила решительный камбэк. Серия очков Омера Кутлуая придала импульс этому рывку, и хозяева поля завершили матч победой со счётом 94:87, обеспечив себе место в полуфинале.

На матче присутствовали президент Федерации баскетбола Турции Хидайет Тюркоглу и члены исполнительного комитета федерации.

За четвертьфинальным матчем также наблюдали главный тренер мужской сборной Турции по баскетболу Эргин Атаман, легендарный турецкий тренер Айдын Орс, а также бывшие игроки национальной сборной Мехмет Окур и Семих Эрден.