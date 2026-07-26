В финальном матче турецкие спортсменки одолели соперниц из Бразилии со счётом 3:1

Турция выиграла женскую Лиги наций - 2026 по волейболу В финальном матче турецкие спортсменки одолели соперниц из Бразилии со счётом 3:1

Сборная Турции по волейболу стала победителем Лиги наций - 2026 среди женщин.

В финальном матче, который состоялся в Макао 26 июля, турецкие спортсменки одолели соперниц из Бразилии со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21).

Лучшим бомбардиром встречи стала диагональная сборной Турции Мелисса Варгас, набравшая 33 очка (15 брейковых).

Для национальной команды Турции это второй титул женской Лиги наций после чемпионства 2023 года.

Также сегодня на турнире состоялся матч за третье место. Обладателем бронзовых медалей стала сборная Италии, обыгравшая Китай со счётом 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:13).

Президент Эрдоган поздравил сборную Турции с победой в Лиге наций

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил женскую сборную страны по волейболу с победой в финале Лиги наций FIVB 2026 года.

В публикации в социальной сети турецкой платформы NSosyal глава государства отметил, что турецкие спортсменки добились большого успеха, которым гордится вся страна.

«От всего сердца поздравляю нашу женскую национальную сборную по волейболу, которая, победив Бразилию в финале Лиги наций и завоевав чемпионский титул, вызвала чувство гордости во всей Турции», - написал президент Эрдоган.

Публикация сопровождается кадрами с женской национальной командой Турции по волейболу.