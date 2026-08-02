Турция впервые примет ЧЕ по современному пятиборью В соревнованиях выступят 153 спортсмена из 22 стран

Чемпионат Европы по современному пятиборью среди взрослых пройдет в Стамбуле с 3 по 9 августа. Турнир впервые состоится в Турции.

В соревнованиях выступят 153 спортсмена (67 женщин и 86 мужчин) из 22 стран. Медали будут разыграны в личных и командных зачетах по фехтованию, полосе препятствий, плаванию и дисциплине laser run.

Сборную Турции представят 15 спортсменов – семь женщин и восемь мужчин.

Особое внимание будет приковано к лидеру турецкой команды Ильке Озьюксель, которая дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы (2016, 2017), а также завоевывала медали чемпионата мира и финальных этапов Кубка мира. На Олимпийских играх в Токио она заняла пятое место, а на Олимпиаде в Париже – шестое.

Президент Федерации современного пятиборья Турции Серхат Айдын отметил, что проведение чемпионата Европы среди взрослых в стране впервые является историческим событием для турецкого пятиборья и свидетельствует о растущей популярности этого вида спорта в Турции.