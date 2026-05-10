Турцию на Чемпионате Европы по тхэквондо и пара-тхэквондо представят 36 спортсменов Четырехдневный чемпионат стартует в городе Мюнхен в ФРГ в понедельник, 11 мая

Чемпионат Европы по тхэквондо и пара-тхэквондо 2026 года, в котором примут участие и турецкие спортсмены, стартует в Германии в понедельник, 10 мая.

Турнир будет организован в городе Мюнхен и продлится 4 дня. На чемпионате, который также дает рейтинговые очки для участия в Олимпийских и Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, выступят 36 турецких спортсменов — 16 тхэквондистов и 20 пара-тхэквондистов.

Турецкие тхэквондисты, которые занимали первое место в общем зачете на двух последних турнирах, восемь раз становились командными чемпионами на соревнованиях, проводимых с 1976 года.

За всю историю чемпионата турецкие тхэквондисты завоевали 193 медали: 64 золотые, 69 серебряных и 60 бронзовых. Пара-тхэквондисты, как и тхэквондисты, также поднимались на вершину командного зачета на двух последних чемпионатах.

Ниже перечислены спортсмены, которые будут представлять Турцию на чемпионате.

Тхэквондо

- Женщины: Эмине Гёгебакан (46 кг), Элиф Суде Акгюль (49 кг), Мерве Динчел Кавурат (53 кг), Хатидже Кюбра Ильгюн (57 кг), Хатидже Пынар Йигитальп (62 кг), Ышил Зафер (67 кг), Суде Ярен Узунчавдар (73 кг), Нафия Куш Айдын (+73 кг).

- Мужчины: Каан Елалды (54 кг), Энес Каплан (58 кг), Ибрагим Отер (63 кг), Беркай Эрер (68 кг), Ферхат Джана Кавурат (74 кг), Йигитхан Кылыч (80 кг), Оркун Атешли (87 кг), Эмре Куталмыш Атешли (+87 кг).

Пара-тхэквондо

- Женщины: Нурджихан Экинджи Гюль (47 кг), Бюшра Эмире (47 кг), Мерьем Бетюль Чавдар (52 кг), Лютфие Йоздаг (52 кг), Гамзе Ёзджан (57 кг), Туана Челик (57 кг), Зехра Орхан (65 кг), Рюмейса Карагёз (65 кг), Фатма Нур Йолдаш (+65 кг), Сюмеййе Суде Ёзтунч (+65 кг).

- Мужчины: Али Джан Ёзджан (58 кг), Хамза Тархан (58 кг), Махмут Бозтеке (63 кг), Хактан Кескин (63 кг), Фатих Челик (70 кг), Юсуф Юначты (70 кг), Эмре Булгур (80 кг), Керем Четинкая (80 кг), Адем Арда Ёзкул (+80 кг), Осман Эртюрк (+80 кг).​​​​​​​

