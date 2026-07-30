Турецкие параспортсмены завоевали три медали на турнире World Boccia Challenger в Египте

Fatih Gazioğlu, Elmira Ekberova
30 Июля 2026•Обновить: 30 Июля 2026
Турецкие параспортсмены завоевали три медали — две золотые и одну бронзовую — на турнире World Boccia Challenger, который прошел в Египте.
Как сообщили в Федерации Турции по бочче, боулингу и дартсу, соревнования состоялись в Каире.
Онер Бозбыйык стал победителем в категории B3 среди мужчин, а Хавва Альюрт завоевала золотую медаль в категории B3 среди женщин.
Фатма Гюрбюзер, выступавшая в категории BC4 среди женщин, заняла третье место и стала обладательницей бронзовой награды.