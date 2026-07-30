Сборная Турции выиграла две золотые и одну бронзовую награды на соревнованиях в Каире

Турецкие параспортсмены завоевали три медали на турнире World Boccia Challenger в Египте Сборная Турции выиграла две золотые и одну бронзовую награды на соревнованиях в Каире

Турецкие параспортсмены завоевали три медали — две золотые и одну бронзовую — на турнире World Boccia Challenger, который прошел в Египте.

Как сообщили в Федерации Турции по бочче, боулингу и дартсу, соревнования состоялись в Каире.

Онер Бозбыйык стал победителем в категории B3 среди мужчин, а Хавва Альюрт завоевала золотую медаль в категории B3 среди женщин.

Фатма Гюрбюзер, выступавшая в категории BC4 среди женщин, заняла третье место и стала обладательницей бронзовой награды.