Хазал Бурун и Эмирджан Ханей показали лучшие результаты среди 307 стрелков из 41 страны

Турецкие лучники стали чемпионами Европы в мужском и женском зачете Хазал Бурун и Эмирджан Ханей показали лучшие результаты среди 307 стрелков из 41 страны

На чемпионате Европы по стрельбе из лука под открытым небом 2026 года, проходящем в Анталье, Хазал Бурун стала чемпионкой в женском турнире по стрельбе из блочного лука, а Эмирджан Ханей — в мужском.



В чемпионате, который проходит в Турции на стрелковом комплексе «100-летие» в Анталье, участвуют 307 стрелков из 41 страны.



Хазал Бурун встретилась в финальном матче за золотую медаль в женском разряде с датчанкой Таней Геллентиен. Хазал победила Геллентиен со счетом 147-146 и стала обладательницей золотой медали.



Эмирджан Ханей, в свою очередь, выиграл золотую медаль в категории мужского блочного лука, победив своего польского соперника Пшемыслава Конецкого.



Награды призерам вручили заместитель министра по делам молодежи и спорта Хамза Йерликая и президент Федерации стрельбы из лука Турции Абдулла Топалоглу.



Чемпионат завершится финальными соревнованиями по стрельбе из классического лука 24 мая.