Турецкие дзюдоисты выступят на Кубке Европы в Боснии и Герцеговине

Турецкие дзюдоисты поборются за медали на Кубке Европы, который пройдет в Боснии и Герцеговине.

Как сообщили в Федерации дзюдо Турции, спортсмены национальной сборной выступят на турнире в Сараево, в котором примут участие 249 дзюдоистов из 21 страны.

Турецкая команда под руководством главного тренера Джорджо Антенелло Висмары и тренеров Хасана Ванлыоглу и Ильнур Кобаш Тепе завершила подготовку и отправилась в Боснию и Герцеговину для участия в двухдневном турнире.

За медали Кубка Европы в Сараево будут бороться следующие турецкие спортсмены: Айшенур Будак (до 57 кг), Хабибе Чилоглу, Эзги Карадемир, Эджем Байсуг, Озлем Йылдыз, Минель Акдениз и Айтен Медиха Йексан (до 63 кг), Синем Оруч (до 70 кг), Туана Гюленай (до 78 кг), Эмирхан Карахан (до 60 кг), Хилми Муджик (до 66 кг), Мухаммед Мустафа Коч и Эрман Гюрген (до 81 кг), Эмир Селим Ары (до 90 кг), Мюнир Эртюг и Реджеп Эргин (свыше 100 кг).