Турецкая спортсменка завоевала «золото» ЧЕ по тхэквондо

Erkan Tiryaki, Abdulrahman Yusupov
12 Май 2026•Обновить: 12 Май 2026
Турецкая спортсменка Мерве Динчел Кавурат завоевала золотую медаль в весовой категории до 53 кг на чемпионате Европы по тхэквондо 2026 года, проходившем в Германии.
В финале представительница Турции победила Эрику Карабелеву из Болгарии со счетом 2:0. Это третий титул чемпиона Европы, завоеванный Мерве Динчел Кавурат.
Другой член сборной Турции - Энес Каплан, выступавший в весовой категории до 58 кг, впервые стал призером европейского первенства, удостоившись бронзовой медали.