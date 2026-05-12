Турецкая спортсменка завоевала «золото» ЧЕ по тхэквондо Это третий титул чемпиона Европы, завоеванный Мерве Динчел Кавурат

Турецкая спортсменка Мерве Динчел Кавурат завоевала золотую медаль в весовой категории до 53 кг на чемпионате Европы по тхэквондо 2026 года, проходившем в Германии.

В финале представительница Турции победила Эрику Карабелеву из Болгарии со счетом 2:0. Это третий титул чемпиона Европы, завоеванный Мерве Динчел Кавурат.

Другой член сборной Турции - Энес Каплан, выступавший в весовой категории до 58 кг, впервые стал призером европейского первенства, удостоившись бронзовой медали.