Третий этап 61-й Президентской велогонки Турции выиграл колумбиец Иван Рамиро Соса Благодаря этой победе Соса вышел в лидеры как в общем зачете, так и в горном зачете, завоевав бирюзовую и красную майки

Третий этап 61-й Президентской велогонки Турции (TUR 2026) выиграл колумбиец Иван Рамиро Соса из команды Equipo Kern Pharma.

Соса завершил этап, прошедший по 132,7-километровой трассе между Мармарисом и Кираном, с результатом 3 часа 40 минут 25 секунд.

На этапе, завершившемся финишем на вершине, второе место занял австралиец Себастьян Бервик из команды Caja Rural-Seguros RGA, а третье – француз Николя Брейяр из команды TotalEnergies.

Приз за красоту Турции на этом этапе завоевал Мустафа Таракчи из команды «Конья Бююкшехир Беледиеспор», который первым прошел контрольный пункт. На контрольных пунктах подъема и спринта первое место занял казахстанский спортсмен Рудольф Ремхи из клуба «Мугла Бююкшехир Беледиеспор».

Благодаря этому результату Соса вышел в лидеры как в общем зачете, так и в горном зачете, завоевав бирюзовую и красную майки. Зеленая майка осталась у бельгийца Тома Крэбба из команды Team Flanders-Baloise, а белая майка — у поляка Михала Поморского из команды ATT Investments.

Четвёртый этап: от Мармариса до Фетхие

29 апреля гонка продолжится четвёртым этапом, который пройдёт между Мармарисом и Фетхие.

Спортсмены будут преодолевать 130,4-километровый этап, стартуя из Мармариса и следуя по трассе, пролегающей от Гёкова до Фетхие.

На этом этапе, проходящем через такие достопримечательности, как бухты Гёджек и Олюдениз, велосипедисты будут бороться не только с соперниками, но и с неровной трассой и встречным ветром.