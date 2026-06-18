Традиционная турецкая стрельба из лука привлекает интерес людей всех возрастов Данный вид спорта получает все более широкое международное признание

Традиционная турецкая стрельба из лука, вызывающая интерес у людей всех возрастов, получает все более широкое международное признание благодаря участию турецких спортсменов в различных международных организациях.

Президент Федерации традиционной турецкой стрельбы из лука Турции Дженгиз Токсоз заявил, что создание Всемирного союза традиционной стрельбы из лука открыло путь к олимпийскому процессу для этой дисциплины.

Токсоз, посетивший чемпионат Турции по традиционной турецкой стрельбе из лука среди школьников, проходивший 16–17 июня в Дюздже, в интервью «Анадолу» рассказал о растущем интересе к этому виду спорта, целях федерации и международной узнаваемости традиционной турецкой стрельбы из лука.

По его словам, после создания федерации в 2019 году традиционная турецкая стрельба из лука, имеющая тысячелетнюю историю, начала стремительно развиваться.

«На сегодняшний день у нас более 36 тыс. лицензированных спортсменов. В структуре федерации насчитывается свыше 800 клубов. Мы являемся одной из самых быстрорастущих федераций Турции», - сказал Токсоз.

Он отметил, что этот вид спорта легко находит отклик у детей и молодежи, поскольку лук и стрела занимают особое место в турецкой истории.

«В древности лук и стрела были символическим оружием тюрков. После появления огнестрельного оружия они превратились в спортивный инвентарь и отдельную дисциплину. Мы уверены, что при поддержке федерации этот вид спорта, словно заложенный в генах, выйдет в Турции на еще более высокий уровень», - заявил он.

Токсоз сообщил, что, несмотря на сокращение числа соревнований в период пандемии COVID-19, уже к концу первого года работы федерации количество лицензированных спортсменов превысило 1,5 тыс. По его словам, работа по лицензированию продолжается, и в дальнейшем нынешний показатель в 36 тыс. спортсменов значительно вырастет.

В этом году мы также настроены амбициозно

Говоря о растущем интересе детей и молодежи к традиционной стрельбе из лука, Токсоз отметил, что для многих достаточно один раз прикоснуться к луку и стреле, чтобы заинтересоваться этим видом спорта.

«Поскольку это спорт, который у нас в генах, ребенку достаточно прикоснуться к луку и стреле. Мы стараемся сохранять и историческое значение лука и стрелы. То есть мы представляем эту дисциплину не только через сам лук и стрелу, но и через традиционную одежду. Мы хотим, чтобы использовались костюмы, отражающие соответствующую эпоху. На наших соревнованиях запрещено выступать в одежде, не соответствующей этому историческому духу. В этом смысле мы несем ответственность за сохранение культурного наследия», - сказал он.

По словам главы федерации, их цель - поддерживать детей, сохранять этот вид спорта, развивать его как часть национальной культуры и демонстрировать во всем мире признанный уровень турецких лучников.

Токсоз подчеркнул, что традиционная турецкая стрельба из лука подходит людям всех возрастов от детей до пожилых. По его словам, это связано с исторической традицией, основанной на отношениях «дед - внук», «наставник - ученик», «мастер - подмастерье».

Он также отметил, что по рекомендациям врачей занятия этим видом спорта могут быть полезны детям с нарушениями осанки, проблемами концентрации, рассеянностью внимания и экзаменационным стрессом.

Токсоз сообщил, что Федерация совместно с Министерством молодежи и спорта Турции работает над увеличением числа объектов для занятий этой дисциплиной. При этом международная узнаваемость традиционной турецкой стрельбы из лука продолжает расти благодаря участию в различных организациях.

«Поскольку этот вид спорта пока не является олимпийской дисциплиной, мы участвуем в таких мероприятиях, как Всемирные игры кочевников и Кубок завоевания. Приближаются Всемирные игры кочевников, где мы будем представлять нашу страну. Создание Всемирного союза традиционной стрельбы из лука имеет очень большое значение. Фонд лучников и наша федерация уже сделали шаги в этом направлении. Мы постепенно движемся к процессу, который можно назвать традиционными олимпийскими играми», - сказал Токсоз.

По его словам, Всемирные игры кочевников, как ожидается, пройдут с 30 августа по 6 сентября в Кыргызстане.

«В предыдущие годы у нас уже были успехи. В этом году мы также настроены амбициозно как в стрельбе по мишеням, так и в других дисциплинах», - заключил он.