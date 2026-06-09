За 964 сыгранных матча мировых первенств средний показатель посещаемости на стадионах составил 45 577 зрителей на одну игру

Суммарная аудитория всех ЧМ по футболу составила около 44 млн зрителей За 964 сыгранных матча мировых первенств средний показатель посещаемости на стадионах составил 45 577 зрителей на одну игру

Суммарная аудитория всех 22 чемпионатов мира по футболу, проходивших с 1930 по 2022 год, составляет 43 936 730 зрителей, посетивших матчи.

За 964 сыгранных матча мировых первенств средний показатель посещаемости на стадионах составил 45 577 зрителей на одну игру.

Мундиаль США-1994 по-прежнему самый посещаемый турнир в истории. За 52 матчами турнира на трибунах стадионов побывали 3 587 538 человек, что составило ровно 68 991 зрителя за матч

Чемпионат 1934 года в Италии считается турниром с наименьшим общим числом зрителей за всю историю проведения мундиалей — трибуны суммарно посетили 363 000 болельщиков.

Турнир 1938 года во Франции, набравший 20 872 зрителя, зафиксирован как турнир с самой низкой средней посещаемостью одного матча в истории мундиалей.

Матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре посетили 3 404 252 зрителя, а средняя посещаемость одного матча составила 53 191 человек

Финал чемпионата мира 1950 года между Бразилией и Уругваем, прошедший на легендарном стадионе «Маракана», является самым посещаемым матчем в истории футбола. Официальное число проданных билетов составило 173 850, однако фактическая вместимость стадиона «Маракана» в тот день была превышена за счет тысяч болельщиков, прошедших на трибуны без билетов. По оценкам историков и очевидцев, реальное количество зрителей на стадионе составляло свыше 200 000.

Матчи Бразилия — Испания (152 772 зрителя) и Бразилия — Югославия (142 429 зрителей), прошедшие в рамках того же турнира на «Маракане», занимают вторую и третью строчки в истории по количеству зрителей.