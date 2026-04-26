Стал известен победитель первого этапа Президентского велотура Турции В турецком Измире стартовал 61-й Президентский велотур (TUR 2026)

Бельгийский велогонщик Том Крабб из команды «Фландерс-Балойз» стал победителем первого этапа 61-го Президентского велотура Турции (TUR 2026).

Заезд проходил на трассе протяженностью 148,7 километра в Измире.

Крабб финишировал с результатом 3 часа 23 минуты и 57 секунд.

Его соотечественник Симон Дехайрс из команды «Алпецин-Премиер Тех» занял второе место, а итальянец Давиде Персико из команды «MBH Bank Ballan CSB» — третье.

Турецкий велосипедист Рамазан Йылмаз из спортивного клуба муниципалитета Коньи финишировал на четвертом месте.

Крабб возглавил общий зачет и спринтерскую классификацию, получив бирюзово-зеленую майку лидера.

Польский гонщик Михал Поморски из команды ATT Investments возглавил горную классификацию и классификацию «Красоты Турции».

Второй этап состоится завтра на магистрали Айдын-Мармарис.

Гонщикам предстоит преодолеть дистанцию в 152,8 км.

Михал Поморски будет выступать в красно-белой майке.

В провинции Измир на западе Турции стартовал 61-й Президентский велотур (TUR 2026).

Велотур проходит под патронажем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и при поддержке Министерства молодежи и спорта Турции.

TUR 2026, входящий в календарь Европейского тура Международного союза велосипедистов (UCI) и являющийся единственной велогонкой в Турции в категории «ProSeries», стартовал этапом Чешме — Сельчук.

Старт соревнованиям в районе Чешме дал губернатор Измира Сюлейман Эльбан. В церемонии открытия этапа также приняли участие генеральный директор Управления спортивных услуг Министерства молодежи и спорта и президент Национального олимпийского комитета Турции Вели Озан Чакыр, депутат Партии справедливости и развития от Измира Джейда Бёлюнмез Чанкыры, депутат Партии националистического движения от Измира Тамер Османаоглу, глава администрации района Чешме Мехмет Марашлы и президент Федерации велоспорта Турции Эмин Мюфтюоглу.

В соревнованиях принимают участие 158 спортсменов из 23 команд. На этапе Чешме — Сельчук им предстоит преодолеть 148,7 километра.

Этап Мармарис– Кыран, который стартует 27 апреля, считается одним из ключевых в рамках велотура, и, как ожидается, определит судьбу общего зачета. Этап, который примет звезд мирового велоспорта, пройдет по сложному маршруту с подъемами до 11%.

61-й Президентский велотур завершится в воскресенье, 3 мая, в Анкаре.