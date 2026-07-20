Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Церемония жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2026/27 прошла в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне 20 июля.

Если турецкий «Бешикташ» пройдет «Мидтьюлланд», его соперником в 3-м отборочном раунде Лиги Европы УЕФА станет победитель пары «Тромсё» — «Градец-Кралове».

Другой клуб из Турции «Фенербахче» в случае поражения от польской «Горник Забже» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов перейдет в Лигу Европы, где в третьем отборочном раунде сыграет с победителем пары «Твенте» — «Ференцварош».

Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА состоятся 6 августа, ответные — 13 августа.​​​​​​​