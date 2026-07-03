Следующий этап Формулы-1 примет Великобритания

Emre Aşıkçı, Ulviyya Amoyeva
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
Сезон чемпионата мира Формулы-1 продолжится девятым этапом — Гран-при Великобритании.
Гонка пройдет на трассе «Сильверстоун» протяженностью 5,89 км, расположенной в графстве Нортгемптоншир (Англия).
Дистанция гонки составит 52 круга. Спринт-гонка начнется завтра в 14:00 (GMT+3), а квалификация состоится в тот же день в 18:00.
Основная гонка состоится в воскресенье, старт запланирован на 17:00.
Перед Гран-при Великобритании пятерка лидеров в зачете пилотов и команд выглядит следующим образом:
Пилоты:
- Кими Антонелли (Италия) — 171 очко
- Джордж Расселл (Великобритания) — 131
- Льюис Хэмилтон (Великобритания) — 125
- Оскар Пиастри (Австралия) — 80
- Ландо Норрис (Великобритания) — 79
Команды:
- Mercedes — 302
- Ferrari — 204
- McLaren — 159
- Red Bull — 115
- Alpine — 57.