Девятый этап сезона Формулы-1 пройдет на легендарной трассе «Сильверстоун»

Следующий этап Формулы-1 примет Великобритания Девятый этап сезона Формулы-1 пройдет на легендарной трассе «Сильверстоун»

Сезон чемпионата мира Формулы-1 продолжится девятым этапом — Гран-при Великобритании.

Гонка пройдет на трассе «Сильверстоун» протяженностью 5,89 км, расположенной в графстве Нортгемптоншир (Англия).

Дистанция гонки составит 52 круга. Спринт-гонка начнется завтра в 14:00 (GMT+3), а квалификация состоится в тот же день в 18:00.

Основная гонка состоится в воскресенье, старт запланирован на 17:00.

Перед Гран-при Великобритании пятерка лидеров в зачете пилотов и команд выглядит следующим образом:

Пилоты:

Кими Антонелли (Италия) — 171 очко Джордж Расселл (Великобритания) — 131 Льюис Хэмилтон (Великобритания) — 125 Оскар Пиастри (Австралия) — 80 Ландо Норрис (Великобритания) — 79

Команды: