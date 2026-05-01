Сезон «Формулы-1» возобновляется в Майами

Yunus Kaymaz, Abdulrahman Yusupov, Ekip
01 Май 2026•Обновить: 01 Май 2026
Четвертый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Майами — стартует в пятницу, 1 мая.
Гран-при Майами пройдет на Международном автодроме Майами (Miami International Autodrome). Длина трассы составляет 5,412 км (5412 метров).
Джордж Рассел из Mercedes выиграл первую гонку сезона 8 марта 2026 года в Мельбурне. Итальянец Кими Антонелли, выступающий за Mercedes, одержал победы в Китае (15 марта, спринт/основная гонка) и Японии (29 марта). Гран-при Бахрейна (планировался на 10–12 апреля) и Саудовской Аравии (17–19 апреля) были отменены из-за вопросов безопасности, связанных с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
Ситуация в чемпионате Формулы-1 сезона 2026 года перед Гран-при Майами выглядит следующим образом:
Личный зачет пилотов (Топ-5)
- Кими Антонелли (Mercedes) — 72 очка
- Джордж Расселл (Mercedes) — 63 очка
- Шарль Леклер (Ferrari) — 49 очков
- Льюис Хэмилтон (Ferrari) — 41 очко
- Ландо Норрис (McLaren) — 25 очков
Кубок конструкторов (Топ-6)
- Mercedes — 135 очков
- Ferrari — 90 очков
- McLaren — 46 очков
- Haas F1 Team — 18 очков
- Alpine F1 Team — 16 очков
- Red Bull Racing — 16 очков