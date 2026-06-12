Седьмой этап сезона «Формулы-1» пройдет в Испании

Emre Aşıkçı, Elmira Ekberova
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1» продолжится седьмым этапом сезона — Гран-при Испании.
Гонка пройдет на трассе «Барселона-Каталунья» длиной 4,65 километра в Барселоне и будет состоять из 66 кругов. Квалификация начнется в субботу в 17:00 по турецкому времени, а старт гонки запланирован на воскресенье, 14 июня, на 16:00.
В первой гонке сезона — Гран-при Австралии — победу одержал пилот Mercedes Джордж Расселл. Последующие пять этапов выиграл его напарник по команде Кими Антонелли.
Перед Гран-при Испании первая пятерка в зачете пилотов выглядит следующим образом:
- Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 156 очков
- Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 90
- Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 88
- Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 75
- Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 60
Первая пятерка в Кубке конструкторов:
- Mercedes — 244 очка
- Ferrari — 165
- McLaren — 118
- Red Bull — 72
- Alpine — 41