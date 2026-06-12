Седьмой этап сезона «Формулы-1» пройдет в Испании Лидером чемпионата перед Гран-при Испании остается итальянский пилот Mercedes Кими Антонелли

Чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1» продолжится седьмым этапом сезона — Гран-при Испании.

Гонка пройдет на трассе «Барселона-Каталунья» длиной 4,65 километра в Барселоне и будет состоять из 66 кругов. Квалификация начнется в субботу в 17:00 по турецкому времени, а старт гонки запланирован на воскресенье, 14 июня, на 16:00.

В первой гонке сезона — Гран-при Австралии — победу одержал пилот Mercedes Джордж Расселл. Последующие пять этапов выиграл его напарник по команде Кими Антонелли.

Перед Гран-при Испании первая пятерка в зачете пилотов выглядит следующим образом:

Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 156 очков Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 90 Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 88 Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 75 Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 60

Первая пятерка в Кубке конструкторов: