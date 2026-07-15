Совет IHF снял запрет от 4 марта 2022 года на участие российских и белорусских команд, официальных лиц и судей в любых мероприятиях под эгидой Международной федерации гандбола

Сборные России по гандболу получили право играть в международных турнирах под своим флагом и гимном Совет IHF снял запрет от 4 марта 2022 года на участие российских и белорусских команд, официальных лиц и судей в любых мероприятиях под эгидой Международной федерации гандбола

Международная федерация гандбола (IHF) допустила сборные России и Беларуси к участию в международных турнирах с флагом и гимном.

Об этом говорится в сообщении, размещенной на сайте организации.

Согласно этой информации, совет IHF снял запрет от 4 марта 2022 года на участие российских и белорусских команд, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов в любых мероприятиях под эгидой Международной федерации гандбола, руководствуясь последними решениями Международного олимпийского комитета.

7 июля МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Теперь россияне и белорусы, как и все прочие атлеты, должны следовать антидопинговым правилам и соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс, за чем IHF будет следить в сотрудничестве с Международным агентством допинг-тестирования (ITA).