Сборная ДР Конго сыграет с командами Португалии, Колумбии и Узбекистана

Сборной ДР Конго разрешили въезд на ЧМ в США после карантина из-за вируса Эбола Сборная ДР Конго сыграет с командами Португалии, Колумбии и Узбекистана

Сборная Демократической Республики Конго прибыла в США для участия в чемпионате мира по футболу FIFA 2026 после завершения карантина из-за лихорадки Эбола.

Команда завершила обязательный 21-дневный карантин, введенный из-за вспышки Эболы в стране, и прибыла в американский город Хьюстон.

По требованию властей США сборная ДР Конго провела карантинный период в Бельгии, где проходил ее тренировочный сбор. В США команда прибыла рейсом с пересадкой в Париже.

Сборная ДР Конго выступит в группе K, где сыграет с командами Португалии, Колумбии и Узбекистана.