Турецкая команда уступила со счетом 0:2 в первом матче группы D

Сборная Турции стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии Турецкая команда уступила со счетом 0:2 в первом матче группы D

Сборная Турции по футболу проиграла Австралии со счетом 0:2 в матче первого тура группы D чемпионата мира 2026 года.

Встреча прошла на стадионе BC Place в Ванкувере. Первый тайм также завершился преимуществом австралийской команды со счетом 1:0.

Голы в составе Австралии забили Нестори Иранкунда на 27-й минуте и Коннор Меткалф на 75-й минуте.

По итогам первого тура в группе D сборные США и Австралии набрали по три очка, тогда как Турция и Парагвай пока остаются без набранных баллов.