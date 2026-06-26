Сборная завершила выступление на чемпионате мира победой над США

Сборная Турции по футболу обыграла команду США на ЧМ-2026 Сборная завершила выступление на чемпионате мира победой над США

Сборная Турции по футболу обыграла команду США со счетом 3:2 в матче третьего тура группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, однако, несмотря на победу, завершила выступление на турнире.

На 49-й минуте американцы сравняли счет. После длинного вбрасывания мяча из аута, выполненного Маккензи с левого фланга, Белхартер первым оказался на подборе у линии штрафной и мощным ударом отправил мяч в угол ворот – 2:2.

На 62-й минуте опасный момент создали хозяева. Пулишич, получив длинную передачу за спины защитников, ворвался в штрафную слева и пробил с острого угла, однако вратарь турецкой сборной Угурджан Чакыр отразил удар. Ааронсон попытался исполнить пенальти, но промахнулся мимо ворот.

Спустя минуту сборная США вновь была близка к голу. После навеса с правого фланга Пулишич нанес удар в штрафной, однако вратарь отбил мяч, который затем попал в штангу и вернулся в поле. Защитники выбили его на угловой.

На 72-й минуте Кенан Йылдыз, получив пас от Арды Гюлера на левом фланге, ворвался в штрафную и нанес мощный удар, однако мяч пролетел чуть мимо цели.

На 89-й минуте турецкая команда была очень близка к голу. После передачи мяча Алпер Йылмаз оказался один на один с вратарем, однако не сумел забить гол.

На 90+8-й минуте, сборная Турции забила победный гол. После навеса Салиха Озджана с правого фланга Кан Узун нанес удар, мяч после рикошета оказался перед Кааном Айханом, который с близкого расстояния отправил его в сетку – 3:2.

Таким образом, сборная Турции одержала победу со счетом 3:2, набрала три очка, однако завершила выступление на чемпионате мира.