Мужская сборная Турции по волейболу успешно провела матчи второй игровой недели мужской Лиги наций 2026 года

Сборная Турции по волейболу вошла в ТОП-10 в мировом рейтинге FIVB Мужская сборная Турции по волейболу успешно провела матчи второй игровой недели мужской Лиги наций 2026 года

Сборная Турции поднялась на 7-е место в мировом рейтинге FIVB.

Мужская сборная Турции по волейболу успешно провела матчи второй игровой недели мужской Лиги наций 2026 года в польском Гливице. Команда одержала три победы (над Китаем со счетом 3:0, Аргентиной 3:2 и Бельгией 3:0), уступив лишь действующим чемпионам мира — полякам со счетом 2:3.

Тем самым турецкие волейболисты впервые вошли в ТОП-10 мирового рейтинга

Ранее сборная Турции занимала 9-ю строчку.

Команда Турции сыграет в третьей игровой неделе Лиги наций в Белграде с 15 по 19 июля. В столице Сербии турецкая сборная проведет матчи против соперников из Сербии, Украины, Словении, Ирана и Германии.