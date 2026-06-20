Сборная Турции не смогла выйти из группы на чемпионате мира-2026 Матч завершился победой Парагвая со счетом 1:0

Сборная Турции по футболу лишилась шансов на выход из группы D чемпионата мира 2026 года, уступив Парагваю со счетом 0:1 во втором матче группового этапа.

На 46-й минуте Исмаил Юксек мощно пробил из-за пределов штрафной площади, однако вратарь Парагвая Гилл сумел отразить удар.

Спустя две минуты Кенан Йылдыз ворвался в штрафную с левого фланга и нанес мощный удар с острого угла, однако мяч был перехвачен вратарем.

[1/32] Сборная Турции по футболу лишилась шансов на выход из группы D чемпионата мира 2026 года, уступив Парагваю со счетом 0:1 во втором матче группового этапа. [2/32] [3/32] [4/32] [5/32] [6/32] [7/32] [8/32] [9/32] [10/32] [11/32] [12/32] [13/32] [14/32] [15/32] [16/32] [17/32] [18/32] [19/32] [20/32] [21/32] [22/32] [23/32] [24/32] [25/32] [26/32] [27/32] [28/32] [29/32] [30/32] [31/32] [32/32] × [1/32] Сборная Турции по футболу лишилась шансов на выход из группы D чемпионата мира 2026 года, уступив Парагваю со счетом 0:1 во втором матче группового этапа. [2/32] [3/32] [4/32] [5/32] [6/32] [7/32] [8/32] [9/32] [10/32] [11/32] [12/32] [13/32] [14/32] [15/32] [16/32] [17/32] [18/32] [19/32] [20/32] [21/32] [22/32] [23/32] [24/32] [25/32] [26/32] [27/32] [28/32] [29/32] [30/32] [31/32] [32/32]

На 59-й минуте дальний удар Мериха Демирала вновь парировал голкипер Гилл. Отскочивший мяч оказался у Ферди Кадыоглу, однако после его удара, мяч вновь оказался в руках вратаря.

На 62-й минуте после навеса Кенана Йылдыза Дениз Гюль выиграл верховую борьбу и пробил головой, однако Гилл вновь парировал удар.

На 89-й минуте Барыш Алпер Йылмаз прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, где Кан Узун нанес удар. После сейва вратаря Дениз Гюль предпринял попытку забить гол с близкого расстояния, однако тот прошел рядом с воротами.

Матч завершился победой Парагвая со счетом 1:0. Таким образом сборная Турции утратила шанс на выход из группы.