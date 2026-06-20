Сборная Турции не смогла выйти из группы на чемпионате мира-2026

Сборная Турции по футболу лишилась шансов на выход из группы D чемпионата мира 2026 года, уступив Парагваю со счетом 0:1 во втором матче группового этапа.
На 46-й минуте Исмаил Юксек мощно пробил из-за пределов штрафной площади, однако вратарь Парагвая Гилл сумел отразить удар.
Спустя две минуты Кенан Йылдыз ворвался в штрафную с левого фланга и нанес мощный удар с острого угла, однако мяч был перехвачен вратарем.
На 59-й минуте дальний удар Мериха Демирала вновь парировал голкипер Гилл. Отскочивший мяч оказался у Ферди Кадыоглу, однако после его удара, мяч вновь оказался в руках вратаря.
На 62-й минуте после навеса Кенана Йылдыза Дениз Гюль выиграл верховую борьбу и пробил головой, однако Гилл вновь парировал удар.
На 89-й минуте Барыш Алпер Йылмаз прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, где Кан Узун нанес удар. После сейва вратаря Дениз Гюль предпринял попытку забить гол с близкого расстояния, однако тот прошел рядом с воротами.
Матч завершился победой Парагвая со счетом 1:0. Таким образом сборная Турции утратила шанс на выход из группы.
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