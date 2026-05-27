Сборная Ирана по футболу проводит сборы в Анталье

Orhan Çiçek, Nariman Mehdiyev
27 Май 2026•Обновить: 27 Май 2026
Продолжается подготовительный сбор сборной Ирана по футболу в Анталье, которая примет участие в Чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Согласно заявлению пресс-службы сборной Ирана, после интенсивных тренировок игроки приняли участие в сеансах психологической релаксации.
В соответствии с программой тренерского штаба, утром игроки провели сеансы физической релаксации.
Вечером команда собралась на берегу моря, где после напряженных тренировок последних дней провела легкую прогулку и занятия по психологической реабилитации.