Сборная Ирана по футболу проводит сборы в Анталье

Продолжается подготовительный сбор сборной Ирана по футболу в Анталье, которая примет участие в Чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Согласно заявлению пресс-службы сборной Ирана, после интенсивных тренировок игроки приняли участие в сеансах психологической релаксации.

В соответствии с программой тренерского штаба, утром игроки провели сеансы физической релаксации.

Вечером команда собралась на берегу моря, где после напряженных тренировок последних дней провела легкую прогулку и занятия по психологической реабилитации.