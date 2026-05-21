Сборная Ирана по футболу подала заявку на визу в посольство США в Анкаре для участия в ЧМ В Анталье 19 мая стартовали учебно-тренировочные сборы иранских футболистов

Национальная сборная Ирана по футболу, которая будет выступать на чемпионате мира FIFA 2026 года, проходящем в США, Канаде и Мексике, подала заявление на получение виз в посольство США в Анкаре.

Иранские футболисты — участники чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля, прибыли в посольство США в Анкаре для подачи заявлений на визу.

Когда иранские футболисты выходили из посольства, они улыбнулись в ответ на вопрос журналиста о том, был ли положительным результат рассмотрения их визовых заявлений.

Сборная Ирана начала учебно-тренировочные сборы 19 мая в Анталье.

Первый вице-президент Федерации футбола Ирана Мехди Мохаммад Наби в беседе с журналистами ранее сообщил, что все члены команды отправятся в Анкару для оформления визовых процедур как для США, так и для Канады.

По его словам, к ним присоединятся некоторые иностранные игроки для прохождения визовых и других процедур.

Президент США Дональд Трамп 12 мая заявил, что сборная Ирана может участвовать в чемпионате мира, но он не считает это целесообразным с точки зрения их собственной жизни и безопасности.