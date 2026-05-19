Роналду включен в заявку Португалии на ЧМ-2026

Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира — 2026.

В заявку на турнир вошёл 41-летний форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Для легендарного футболиста этот мундиаль станет шестым в карьере.

В состав ортугальской сборной также включены игроки турецких клубов - Нельсон Семеду «Фенербахче» и вратарь Рикарду Велью «Генчлербирлиги».

Португалия сыграет в группе K с командами Демократической Республики Конго, Узбекистана и Колумбии. Главный тренер сборной Португалии - Роберто Мартинес

Сборная Португалии будет представлена 27 игроками:

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Хосе Са («Вулверхэмптон»), Руи Силва («Спортинг»), Рикарду Велью («Генчлербирлиги»).

Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томаш Араужу («Бенфика»).

Полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Саму Кошта («Мальорка»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Жоау Феликс («Аль-Наср»), Рафаэл Леау («Милан»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Педру Нету («Челси»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Это первый в истории чемпионат, который примут сразу три страны.