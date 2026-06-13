Глава государства выступил с видеобращением в преддверии первого матча национальной сборной на чемпионате мира

Президент Эрдоган: сборную Турции поддерживает вся страна Глава государства выступил с видеобращением в преддверии первого матча национальной сборной на чемпионате мира

Сборная Турции по футболу почувствует поддержку всей страны на протяжении всего Чемпионата мира 2026 года.

Об этом в видеобращении заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства пожелал игрокам национальной команды успешешного выступления перед намеченного на 14 июня матчем группы D против соперников из Австралии.

"Сборная Турции по футболу почувствует поддержку всего народа в ходе завтрашнего и предстоящих матчей чемпионата мира«,-сказал, в частности, турецкий лидер.

Глава государства отметил, что «возвращение Турции на чемпионат мира по футболу после 24-летнего перерыва вызвало восторг по всей стране, все 86 миллионов граждан объединены в едином порыве».

"Настало время написать новый эпос, и мы создадим его вместе«,- заявил президент Эрдоган, напоминая об успехе Турции на Чемпионате мира по футболу 2002 года.