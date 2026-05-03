Победителем 61-го Президентского велотура Турции стал австралиец Себастьян Бервик

Победителем 61-го Президентского велотура Турции (TUR 2026) стал австралийский гонщик Себастьян Бервик из команды Caja Rural-Seguros RGA.

TUR 2026, стартовавший 26 апреля в районе Чешме в Измире и проходивший по побережью Эгейского и Средиземного морей, завершился восьмым этапом в Анкаре.

Себастьян Бервик, захвативший лидерство на шестом, королевском этапе тура, стал победителем генеральной классификации с общим результатом в 26 часов 34 минуты 19 секунд.

26-летний австралиец также стал обладателем бирюзовой майки.

Второе место в TUR 2026 занял колумбиец Иван Рамиро Соса из команды Equipo Kern Pharma, третье — бельгиец Камиль Боннё из команды Solution Tech NIPPO Rali.

Заключительный этап выиграл Краббе

Победителем 8-го, заключительного этапа TUR 2026 стал бельгиец Том Краббэ из команды Team Flanders-Baloise.

Краббэ преодолел 108,4-километровую трассу в Анкаре за 2 часа 11 минут 35 секунд, финишировав первым.

Майки

В рамках TUR 2026 также вручили три майки помимо бирюзовой.

Красную майку, вручаемую лучшему горному гонщику, получил победитель генеральной классификации Себастьян Бервик.

Зеленую майку лучшего спринтера завоевал бельгиец Том Краббе из команды Team Flanders-Baloise.

Белую майку в категории «Красоты Турции» получил турецкий велогонщик Мустафа Таракчи из команды Konya Büyükşehir Belediyespor.

В командном зачете первенство одержала XDS Astana.

