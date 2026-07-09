Парагвай извинился за расистские высказывания сенатора в адрес французского футболиста Мбаппе Подобные высказывания со стороны политиков недопустимы - минспорта Франции

Правительство Парагвая принесло извинения в связи с расистскими публикациями одного из сенаторов страны, направленными против капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщила министр спорта Франции Марина Феррари.

Выступая в эфире французского общественного вещателя Franceinfo, министр Феррари прокомментировала расистские публикации в адрес капитана сборной Франции Мбаппе, выступающего на чемпионате мира.

Феррари заявила, что считает высказывания парагвайского сенатора Селесте Амарильи в адрес Мбаппе «крайне отвратительными», и напомнила, что прокуратура Парижа на этой неделе начала расследование по данному делу.

«Мы получили извинения от правительства Парагвая. Они заявили, что это совершенно не соответствует ценностям, которые представляет страна», - сказала Феррари. При этом она отметила, что Амарилья продолжает придерживаться той же позиции.

Феррари подчеркнула, что подобные высказывания со стороны политиков недопустимы. На вопрос о том, будет ли Амарилья объявлена персоной нон грата во Франции, министр ответила, что не ей решать, кто может въезжать в страну, а кто нет.

Французский министр также отметила, что в случае приезда Амарильи во Францию общественность вряд ли встретит ее тепло.

Мбаппе отреагировал на слова парагвайского сенатора

Сенатор Амарилья назвала Килиана Мбаппе «колонизированным камерунцем, изображающий француза, полный ненависти, выскочка, высокомерный и уродливый»

Французский футболист Мбаппе отреагировал на расистские и полные ненависти публикации парагвайского сенатора Амарильи после победы сборной Франции над Парагваем со счетом 1:0 в 1/8 финала чемпионата мира.

«Госпожа Селесте Амарилья, вы отвратительная женщина и не соответствуете занимаемой должности. Вы не представляете Парагвай - страну, которая с честью и упорством боролась на поле», - написал Мбаппе в публикации на своей странице в соцсети американской компании X.