По данным Палестинской футбольной федерации, голкипер погиб в результате огня, открытого израильскими военными

Палестинский вратарь Салим аль-Ашкар погиб от израильского огня По данным Палестинской футбольной федерации, голкипер погиб в результате огня, открытого израильскими военными

Палестинская футбольная федерация сообщила, что палестинский вратарь Салим аль-Ашкар погиб в результате огня, открытого израильскими военными.

«Вратарь клуба "Хадамат Хан-Юнис" Салим аль-Ашкар погиб в результате огня, открытого оккупационными силами», — говорится в заявлении федерации.

С соболезнованиями в связи с гибелью 32-летнего палестинского голкипера также выступил чилийский футбольный клуб "Палестино".

«Мы глубоко скорбим в связи с трагической гибелью 32-летнего палестинского вратаря аль-Ашкара. Он был убит израильской армией. Нас глубоко огорчает, что подобные события продолжаются. Мы требуем справедливости и мира», — говорится в заявлении клуба.