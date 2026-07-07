В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что подобные случаи не являются единичными и призвали государства и спортивные организации бороться с дискриминацией

ООН осудила расистские высказывания в адрес Мбаппе со стороны сенатора Парагвая В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что подобные случаи не являются единичными и призвали государства и спортивные организации бороться с дискриминацией

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Китен осудил расистские высказывания сенатора Парагвая Селесте Амарильи в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, заявив, что это не является единичным случаем.

В письменном заявлении Аль-Китен отметил, что расистские и бесчеловечные высказывания сенатора в отношении французского футболиста являются неприемлемыми.

«Расистские и бесчеловечные заявления сенатора Амарильи в адрес французского футболиста Мбаппе отвратительны и, к сожалению, не являются единичным случаем. Сообщения о расистских инцидентах во время чемпионата мира по футболу 2026 года отражают более широкую проблему в мире футбола и спорта в целом», — заявил представитель ООН.

Он подчеркнул, что ответственность государственных должностных лиц за противодействие расизму, дискриминации и языку ненависти становится еще более важной.

Аль-Китен отметил, что государства и спортивные организации должны активно работать над предотвращением расистских действий и любых других форм дискриминации, а также обеспечивать независимые и эффективные механизмы привлечения к ответственности.

«Компании, управляющие социальными сетями, также несут ответственность за предотвращение и устранение случаев расовой дискриминации и преследований на почве ксенофобии на своих платформах в соответствии с международными стандартами в области прав человека», — заявил он.

- Реакция Мбаппе на высказывания сенатора

Ранее сенатор Парагвая Селесте Амарилья, комментируя Мбаппе, заявила: «Колонизированный камерунец, выдающий себя за француза, ненавистный, выскочка, высокомерный и некрасивый».

Французский футболист отреагировал на расистские и оскорбительные публикации сенатора после победы сборной Франции над Парагваем со счетом 1:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира.

В публикации в соцсети американской компании X Мбаппе написал: «Госпожа Селесте Амарилья, вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай — страну, которая на поле борется с честью и стойкостью».