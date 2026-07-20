Норвежский футбол подает пример миру поддержкой Палестины и позицией по Израилю Норвежские футбольные организации выступают за оказание гуманитарной помощи Газе и требуют соблюдения международных спортивных правил

Норвегия, предпринявшая шаги в отношении Израиля, на которые многие страны не решаются, благодаря своей позиции и критическим заявлениям стала одной из стран, которую приводят в пример в вопросе поддержки Палестины.

Норвегия, официально признавшая Палестину государством в мае 2024 года, также привлекает внимание международного спортивного сообщества своей поддержкой палестинской стороны в футболе.

Среди событий, выделяющих Норвегию в этом вопросе, — решение направить доходы от продажи билетов и кассовых сборов матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между Норвегией и Израилем в Осло на гуманитарную помощь Газе, инициативы Норвежской футбольной федерации по приостановке членства Израиля в ФИФА и УЕФА либо исключению из международных соревнований, а также огромные палестинские флаги, куфии и баннеры с надписью «Позвольте детям жить», которые появились на трибунах во время встречи.

Один из ведущих норвежских футбольных клубов Буде-Глимт также поддержал эту позицию, передав все доходы от продажи билетов на матч Лиги Европы УЕФА против израильского клуба Маккаби Тель-Авив в помощь Газе.

Кроме того, клуб из города Тромсё, который более 20 лет имеет статус «города-побратима» с Газой, поддерживает бойкот продукции, произведенной на оккупированных палестинских территориях, и реализует совместные проекты с местными неправительственными организациями.

Норвегия остается одинокой на международной арене

Основатель и директор лондонской организации FairSquare, занимающейся продвижением большей подотчетности в спорте, Николас Макгихан в беседе с «Анадолу» заявил, что Норвегия находится в сложном положении, поскольку в этом вопросе в значительной степени остается одна.

«Норвегия легко оказывается изолированной и временами получает ярлык "стороны, создающей проблемы", поскольку занимает четкую позицию по Палестине в одиночку. Поэтому главная необходимость заключается в том, чтобы другие футбольные федерации заняли аналогичную позицию. Другие федерации должны поддержать Норвегию, поднять свой голос и потребовать от ФИФА применения собственных правил, однако, к сожалению, многие федерации-члены молчат перед лицом происходящего», — сказал он.

Макгихан отметил, что национальные федерации не высказываются по палестинскому вопросу, опасаясь потерять значительную финансовую поддержку со стороны УЕФА и ФИФА. По его словам, другим федерациям необходимо проявить смелость и занять открытую позицию.

Требование соблюдать правила воспринимается как радикальная позиция

Макгихан заявил, что даже призыв любой футбольной федерации «соблюдать правила» или «расследовать возможные нарушения правил» пытаются представить как радикальную позицию.

По его словам, единственное, чего должны требовать другие федерации, — это «справедливого применения правил».

«Другие федерации, которые действительно заботятся о палестинском вопросе и трудностях, с которыми сталкивается палестинский народ, также должны поднять свой голос. Кроме того, деятельность Израильской футбольной федерации на оккупированных палестинских территориях должна открыто обсуждаться в ФИФА. До сих пор ФИФА пыталась не допустить обсуждения этого вопроса и убрать его из повестки. Однако пока ФИФА не изменит свои правила, я не думаю, что эта тема в ближайшее время окажется в центре внимания», — заявил он.

Макгихан также отметил, что призывы о том, что «футбол должен оставаться вне политики», когда речь идет об Израиле, в большинстве случаев не являются искренними.

«Мы должны признать, что футбол является политическим. Конечно, футбол политичен. Это вид спорта, который существует во всем мире, представляет общества и выводит страны на глобальную арену. Поэтому вопрос заключается не в том, является ли футбол политическим, а в понимании его политического значения, определении случаев, когда уместно использовать его влияние, и случаев, когда этого делать не следует.

В данном случае речь идет о правилах ФИФА в контексте Палестины и Израиля. На самом деле именно эти правила обеспечивают политическую независимость и нейтралитет. Когда вы не применяете эти правила или закрываете глаза на их нарушение, вы сами поступаете политически. Поэтому, на мой взгляд, Норвегия лишь поддерживает применение правил. В свою очередь ФИФА и УЕФА по совершенно очевидным политическим причинам отодвигают эти правила в сторону», — сказал он.

Норвежские клубы выступают активнее Федерации в вопросе Палестины

Макгихан назвал смелым шагом призыв Норвежской футбольной федерации расследовать отношения между президентом США Дональдом Трампом и главой ФИФА Джанни Инфантино. По его словам, федерация пошла на серьезный риск, заняв открытую позицию.

Оценивая, почему норвежские клубы занимают более активную позицию по Палестине, чем сама федерация, Макгихан отметил, что это связано с тем, что клубы являются частью норвежского общества, которое в целом симпатизирует палестинскому вопросу.

Он подчеркнул, что в Норвегии существует сильный общественный интерес к палестинской теме и призывы к действиям.

«Однако необходимо еще раз подчеркнуть: Норвежская футбольная федерация официально не требовала приостановки членства Израиля или его исключения из международных соревнований», — добавил Макгихан.