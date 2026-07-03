На чемпионате мира по футболу 2026 года болельщики сборных практически на каждом матче выражали поддержку Палестине

На чемпионате мира Израиль столкнулся с протестами, а Палестина получила широкую поддержку с трибун На чемпионате мира по футболу 2026 года болельщики сборных практически на каждом матче выражали поддержку Палестине

На 23-м чемпионате мира по футболу FIFA, который в этом году проходит в США, Канаде и Мексике, болельщики протестуют против Израиля и выражают поддержку Палестине.

Безнаказанность Израиля на международных площадках за военные преступления, совершенные с 7 октября 2023 года, включая удары по мирным жителям и жилым районам, продолжает оставаться предметом обсуждения.

Очередным примером этой дискуссии стало то, что FIFA не отстранила Израиль от участия в международных спортивных организациях. В преддверии чемпионата мира 2026 года независимые представители спортивного сообщества и гражданского общества проводят акции во время турнира, требуя от FIFA наказать Израиль или ввести против него санкции.

Хотя сборная Израиля не смогла добиться права участия в чемпионате мира 2026 года, израильские болельщики посещают различные матчи турнира. Однако везде они сталкиваются с реакцией граждан других стран, выражающих поддержку Палестине.

В Торонто, одном из городов Канады, принимающих чемпионат мира, 12 июня группа активистов развернула баннер с надписью «Исключите Израиль из FIFA» на одной из самых оживленных магистралей города.

В другом эпизоде израильский болельщик попытался развернуть флаг Израиля на матче Иран - Новая Зеландия, состоявшемся 16 июня, однако эта попытка была пресечена и вызвала реакцию других болельщиков.

27 июня в Майами, штат Флорида, шотландский болельщик в интервью камерам сказал, что работал медбратом в Газе. «Я видел, что там происходит. Там идет геноцид», - заявил он, выразив таким образом свой протест.

Перед многими матчами турнира болельщики, в том числе из Боснии, Египта и Ирана, собирались у стадионов и на многолюдных площадях, скандируя лозунги в поддержку Палестины. На стадионах также разворачивали палестинские флаги.

Последний подобный эпизод произошел во время матча 1/16 финала чемпионата мира между хозяевами турнира США и Боснией и Герцеговиной, в котором боснийская сборная уступила со счетом 0:2. Во время игры звучали лозунги в поддержку Палестины, а болельщики Боснии и Герцеговины вновь развернули палестинские флаги и, несмотря на поражение своей команды, открыто продолжили выражать поддержку Палестине.