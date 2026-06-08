Моуринью возглавил «Реал» после победы Переса на выборах

Победивший на выборах президента мадридского «Реала» Флорентино Перес объявил о назначении Жозе Моуринью главным тренером команды.

Перес, переизбранный на пост президента испанского клуба до 2030 года, заявил, что рад возвращению португальского специалиста в мадридскую команду.

После объявления итогов выборов 79-летний Перес сказал: «Я здесь, чтобы защищать "Реал". Мы продолжим работать ради того, чтобы "Реал" и дальше завоевывал титулы. Мы будем гордиться "Сантьяго Бернабеу" — лучшим стадионом в мире. Мы гордимся тем, что у нас лучшие игроки мира, и тем, что один из лучших тренеров мира, настоящий мадридист Жозе Моуринью, возвращается. Не сомневайтесь: пока я являюсь президентом, "Реал" был и останется клубом своих членов».

В заявлении клуба говорится, что на общем собрании Перес получил 21 741 голос (65%) и был избран президентом. Его соперник Энрике Рикельме набрал 11 814 голосов (35%).