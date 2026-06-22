Матч 22 июня также стал для Месси 28-м выступлением на чемпионатах мира, что является рекордом ФИФА, и его шестым турниром в карьере

Месси установил рекорд по количеству голов на чемпионатах мира, забив свой 17-й гол на турнире Матч 22 июня также стал для Месси 28-м выступлением на чемпионатах мира, что является рекордом ФИФА, и его шестым турниром в карьере

Лионель Месси стал абсолютным лидером по количеству забитых голов в истории чемпионатов мира, забив свой 17-й гол на турнире, когда действующий чемпион Аргентина в понедельник вышла вперед со счётом 1:0 в матче против Австрии.

Месси достиг этого рубежа на 38-й минуте после того, как не сумел реализовать пенальти в начале матча, а его удар левой ногой на девятой минуте прошел чуть мимо правой штанги.

Этот гол также продлил его голевую серию до шести матчей подряд на чемпионатах мира, что позволило ему повторить достижение француза Жюста Фонтейна и бразильца Жаирзиньо.

Капитан сборной Аргентины сравнялся с немцем Мирославом Клозе по количеству голов (16) после того, как на прошлой неделе в Канзас-Сити оформил хет-трик в матче группы J, в котором Аргентина обыграла Алжир со счётом 3:0.

Матч 22 июня также стал для Месси 28-м выступлением на чемпионатах мира, что является рекордом ФИФА, и его шестым турниром в карьере.