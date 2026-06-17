Сделав хет-трик в матче против Алжира, аргентинская звезда разделил первое место в списке лучших бомбардиров в истории ЧМ с немецким нападающим Мирославом Клозе

Месси стал вторым игроком по количеству голов на чемпионатах мира Сделав хет-трик в матче против Алжира, аргентинская звезда разделил первое место в списке лучших бомбардиров в истории ЧМ с немецким нападающим Мирославом Клозе

Сборная Аргентины победила Алжир со счетом 3:0 в первом матче группы J чемпионата мира по футболу 2026 года. Главным героем встречи стал Лионель Месси, который установил сразу несколько исторических достижений.

Выйдя на поле в матче против Алжира, Месси стал первым футболистом в истории, сыгравшим на шести разных чемпионатах мира.

Три гола, забитые в Канзасе, позволили аргентинцу довести число мячей на чемпионатах мира до 16. Таким образом, он сравнялся с немецким нападающим Мирославом Клозе и теперь делит с ним первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Перед матчем с Алжиром на счету Месси было 13 голов на чемпионатах мира. Хет-трик позволил ему достичь отметки в 16 мячей. Еще один гол выведет аргентинца на единоличное первое место.

Мбаппе продолжает погоню

Матч с Алжиром стал для Месси 27-м на чемпионатах мира, что также является рекордным показателем в истории турнира.

В гонке лучших бомбардиров чемпионатов мира ближайшим преследователем Месси остается нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. В первом матче турнира против Сенегала он забил два мяча и увеличил свой счет до 14 голов на чемпионатах мира.

Следом в списке самых результативных игроков в истории мировых первенств идут Криштиану Роналду, Харри Кейн и Неймар, на счету каждого из которых по восемь голов.