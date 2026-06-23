У Месси теперь 18 голов в финальных стадиях чемпионатов мира, а у Мбаппе 16 забитых мячей

Месси и Мбаппе борятся за звание лучшего бомбардира в истории ЧМ У Месси теперь 18 голов в финальных стадиях чемпионатов мира, а у Мбаппе 16 забитых мячей

Аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе ведут борьбу за звание лучшего бомбардира на проходящем в Северной Америке чемпионате мира по футболу 2026 года.

Лионель Месси побил исторический рекорд турнира, достигнув отметки в 18 забитых мячей на чемпионатах мира.Аргентинский форвард установил это достижение в матче группового этапа против Австрии, где он оформил дубль. Предыдущий рекорд принадлежал немцу Мирославу Клозе (16 голов).

На чемпионате мира 2026 года Месси забил все 5 мячей своей сборной на групповом этапе, обеспечив победы над Алжиром (3:0) и Австрией (2:0).

За Месси в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира следует Килиан Мбаппе, имея 16 забитых мячей, после того как оформил дубль в недавнем матче против Ирака

16 июня в первом туре группы I сборная Франции обыграла Сенегал со счётом 3:1. Килиан Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.Во втором туре сборная Франции разгромила команду Ирака со счётом 3:0. В этом матче на 14-й минуте Килиан Мбаппе ударом с левой ноги из-за пределов штрафной площади открыл счёт. В начале второй половины Мбаппе с передачи Усмана Дембеле оформил дубль, а затем забил сам и довёл счёт до крупного.