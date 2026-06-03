При координации посольств Ирана и Мексики в Анкаре были завершены визовые процедуры для всех игроков, а также технического и административного персонала

Мексика выдала визы игрокам и администрации сборной Ирана по футболу При координации посольств Ирана и Мексики в Анкаре были завершены визовые процедуры для всех игроков, а также технического и административного персонала

Посол Ирана в Анкаре Мухаммад Хасан Хабибуллазаде сообщил, что Мексика выдала визы игрокам, тренерскому и административному штабу сборной Ирана, которые примут участие в матчах Чемпионата мира 2026 года.

Согласно сообщению официального иранского информационного агентства IRNA, посол выступил с заявлением в отношении национальной сборной, которая примет участие в матчах чемпионата мира.

Хабибуллазаде отметил, что при координации посольств Ирана и Мексики в Анкаре были завершены визовые процедуры для всех игроков, а также технического и административного персонала.

Сообщив, что посольство Мексики в Анкаре предоставило все необходимые удобства и визы были выданы, посол отметил, что благодаря этим удобствам команде, которая в четверг сыграет товарищеский матч с национальной сборной Мали, не нужно приезжать в Анкару.