После решения Международного олимпийского комитета от 7 июля ряд спортивных организаций вернул россиянам право выступать под национальным флагом

Международные федерации снимают ограничения с российских спортсменов После решения Международного олимпийского комитета от 7 июля ряд спортивных организаций вернул россиянам право выступать под национальным флагом

Международные спортивные федерации все чаще снимают ограничения с российских спортсменов, введенные после начала войны в Украине в феврале 2022 года.

В дзюдо, борьбе, водных видах спорта, гандболе, гимнастике и ряде других дисциплин россиянам уже разрешили выступать под национальным флагом и с гимном.

При этом единого подхода в мировом спорте нет. В футболе и легкой атлетике ограничения продолжают действовать, а решение Международного олимпийского комитета (МОК) вызвало критику со стороны Украины и Евросоюза.

МОК изменил рекомендации по российским спортсменам

После начала украинского конфликта в 2022 году МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от соревнований.

В 2023 году организация смягчила позицию, разрешив допускать отдельных атлетов в индивидуальном нейтральном статусе без национального флага, гимна и участия в командных дисциплинах.

В декабре 2025 года МОК рекомендовал отменить ограничения для юных спортсменов, а 7 июля 2026 года предварительно восстановил членство Олимпийского комитета России.

В международной организации также объявили, что прежние рекомендации по ограничению российских спортсменов больше не применяются. Решения о допуске, командном участии и использовании национальной символики теперь принимаются каждой международной федерацией самостоятельно.

Президент МОК Кирсти Ковентри объяснила изменение подхода необходимостью предоставить спортсменам равные возможности и не возлагать на них ответственность за действия правительств.

При этом российские спортсмены, возвращающиеся на международную арену, должны проходить усиленное антидопинговое тестирование. По данным организации, если российское антидопинговое агентство не будет восстановлено к Олимпиаде 2028 года, тестирование россиян продолжит проводить Международное агентство допинг-тестирования.

- Дзюдо первым вернул флаг и гимн

Международная федерация дзюдо (IJF) стала первой олимпийской федерацией, полностью вернувшей россиянам национальную символику. С ноября 2025 года российские дзюдоисты вновь выступают под государственным флагом, в национальной форме и с исполнением гимна.



«Спортсмены не должны отвечать за решения правительств, а возвращение России, традиционно занимающей сильные позиции в дзюдо, повысит уровень международной конкуренции», - следует из заявления IJF.

Водные виды спорта, борьба и гимнастика

World Aquatics в апреле 2026 года сняла ограничения со взрослых российских спортсменов. Им разрешили выступать в национальной форме, под флагом и с гимном. Однако, для допуска необходимо пройти не менее четырех последовательных допинг-тестов и проверку подразделения Aquatics Integrity Unit.

Международная спортивная федерация United World Wrestling в мае разрешила российским борцам всех возрастных категорий выступать под национальными флагами. Ранее ограничения последовательно снимались сначала для юниоров, а затем для взрослых спортсменов.



Глобальный руководящий орган для всех видов гимнастики, World Gymnastics, 18 мая отменил все специальные ограничения, действовавшие в отношении российских гимнастов с февраля 2022 года. Решение вступило в силу немедленно и распространилось на все дисциплины мировой федерации.

Тхэквондо, фехтование и тяжелая атлетика

Всемирная федерация тхэквондо 31 января текущего года разрешила российским спортсменам юношеской и взрослой категорий выступать под национальным флагом.

При этом Россия по-прежнему не может принимать международные соревнования, а российские государственные чиновники не допускаются к аккредитации на турниры.

В фехтовании национальную символику сначала вернули кадетам и юниорам сборных России и Беларуси. Взрослые спортсмены должны начать выступать под своими флагами с чемпионата мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля 2026 года.

Международная федерация тяжелой атлетики также восстановила право российских спортсменов всех возрастов участвовать в соревнованиях. При этом в официальном сообщении основной акцент сделан на праве допуска, а порядок использования флага и гимна отдельно не детализирован.

- Настольный теннис полностью восстановит россиян с 28 июля

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) 13 июля объявила о полном восстановлении участия спортсменов с российскими паспортами.



Решение вступит в силу 28 июля 2026 года. В ITTF сообщили, что при его принятии Исполнительный совет учел решение МОК от 7 июля.

С 2023 года российские спортсмены участвовали в турнирах в нейтральном статусе. Весной 2026 года право выступать с национальной символикой было возвращено юниорам, после чего федерация решила восстановить участие и взрослых атлетов.

- Современное пятиборье

Международный союз современного пятиборья (UIPM) также снял ограничения с российских спортсменов, вернув им право представлять страну с национальной символикой.

Первым турниром после отмены ограничений станет чемпионат Европы, который пройдет в Турции с 3 по 9 августа текущего года.

С 2023 года российские пятиборцы выступали в нейтральном статусе. В январе 2026 года UIPM разрешил представлять Россию спортсменам до 19 лет, сохранив ограничения для взрослых и юниоров.

- Федерация волейбола вернула россиян в соревнованиям

Международная федерация волейбола объявила о возвращении российских спортсменов и технических официальных лиц к соревнованиям под своей эгидой.

Российские национальные команды должны быть восстановлены в мировых рейтингах с ранее набранными очками.

При этом решение об использовании флага, гимна и национальной формы будет принято позднее после консультаций с Европейской конфедерацией волейбола и другими организациями.

Международная федерация гандбола (IHF) 15 июля также сообщила о допуске сборной РФ к участию в международных турнирах с флагом и гимном. По сообщению на сайте федерации, совет IHF принял решение привести позицию в соответствие с последними рекомендациями МОК, немедленно отменив запрет, введенный 4 марта 2022 года.

Где сохраняются ограничения?

Российские сборные и клубы по-прежнему не допускаются к турнирам FIFA и UEFA.

Международная руководящая организация по легкой атлетике World Athletics также сохраняет запрет на участие российских спортсменов в своих международных соревнованиях.

В большом теннисе россияне могут выступать на турнирах ATP, WTA и Большого шлема только в индивидуальном нейтральном статусе. Российские сборные остаются отстраненными от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.

Таким образом, решения отдельных федераций пока не означают полного возвращения России во все международные соревнования.

- Украина выступила против решения МОК

Министерство иностранных дел Украины назвало отмену ограничений «глубоко тревожным сигналом». Киев призвал страны, принимающие международные спортивные соревнования, не разрешать демонстрацию российского флага и другой государственной символики.

Украинские власти также обратились к международным федерациям с призывом сохранять ограничения, заявив, что спорт не должен использоваться для легитимации военных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что «Россия использует международные соревнования в пропагандистских целях». Он призывал не допускать полного возвращения российских спортсменов, пока продолжается конфликт.

- Главы МИД ЕС осудили решение

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас 13 июля заявила, что министры иностранных дел стран ЕС осудили решение МОК о возвращении российских спортсменов.

Каллас связала позицию европейских министров с продолжающимися ударами по Украине и заявила, что спорт не должен использоваться для «обеления агрессии».

Ранее она также заявляла, что Европа не должна предоставлять площадку российским спортсменам и представителям культуры, «поддерживающим действия российского руководства».

При этом Евросоюз не принял общего юридически обязательного запрета на участие российских спортсменов. Окончательные решения остаются за международными федерациями и организаторами соревнований.

- Россия приветствовала возвращение спортсменов

В Москве решение МОК назвали важным шагом к полноценному возвращению России в международный спорт.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что восстановление членства комитета дает международным федерациям возможность отменить ограничения и вернуть россиянам участие под национальным флагом.

По его словам, более 20 федераций уже разрешили российским юниорам выступать с национальной символикой, а ряд организаций полностью восстановил права спортсменов всех возрастных категорий.

Российская сторона рассчитывает, что после решения МОК процесс снятия ограничений продолжится.