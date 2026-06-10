Об этом легендарный французский футболист сказал в беседе с корреспондентом агентства «Анадолу»

Лилиан Тюрам прогнозирует успешное выступлении сборной Турции на ЧМ-26 по футболу Об этом легендарный французский футболист сказал в беседе с корреспондентом агентства «Анадолу»

Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам заявил, что ожидает от национальной команды Турции успешного выступления на стартующем 11 июня чемпионате мира по футболу 2026, который пройдет на стадионах США, Канады и Мексики.

Об этом знаменитый спортсмен сказал в беседе с корреспондентом агентства «Анадолу».

Легендарный французский защитник отметил высокий потенциал турецкой команды, особо выделив мастерство таких игроков, как Хакан Чалханоглу из миланского «Интера», Арда Гюлер («Реал») и Кенан Йылдыз («Ювентус»).

«В команде действительно собраны очень талантливые молодые игроки. Поэтому я надеюсь, что Турция добьется на чемпионате больших успехов»,-сказал он.

Тюрам напомнил, что сборная Турции на чемпионате мира 2002 года вошла в число лучших команд планеты, завоевав бронзовые медали. По его мнению, это историческое достижение «полумесяцев» вдохновит и нынешнюю команду, укрепив ее веру в собственные силы на предстоящем мундиале.

«У вас хорошая команда, вы можете добиться чрезвычайно больших успехов. Турция уже добивалась большого успеха в прошлом, заняв третье место на чемпионате мира. Это вселит в игроков национальной сборной веру в то, что они могут пойти еще дальше, чем третье место. Поэтому мы можем утверждать: «Для Турции нет предела на пути к успеху»,-сказал он.

Оценивая перспективы сборной Франции Лилиан Тюрам подчеркнул силу этой команды. Он отметил отличную работу тренеров и подбор невероятных молодых игроков, которые вывели национальную сборную на передний план.

При этом Тюрам предупредил, что наличие исключительно одаренных игроков - это лишь часть необходимого для победы на крупном турнире. Он напомнил, что футбольная история полна примеров, когда команды с великолепным подбором звезд терпели неудачи, поскольку опыт и работа тренерского штаба зачастую играют гораздо более решающую роль.